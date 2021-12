Wildschwein sprang in Panik durch geschlossenes Fenster und verwüstete Wohnung

Im Ortsteil Mulheim und Noteborn richtete am Sonntag ein Wildschwein Schäden in einem Garten, aber auch in einem Haus an. Das Tier sprang vom Garten durch die Doppelverglasung in das Wohnzimmer. Die Bewohner waren zu Hause und trauten ihren Augen nicht. Das Tier warf Möbel um und sprang gegen Fenster und Türen. Außerdem beschädigte er mit seinen Pfoten den Parkettboden.

Der Besitzer tat sein Bestes, um das Tier aus dem Haus zu vertreiben und öffnete die beiden Türen der Veranda. Dem Tier gelang es danach, aus dem Haus zu entkommen, aber es läuft immer noch mit Verletzungen herum. Die Polizei wurde verständigt und die Feuerwehr von Maasmechelen rückte an, um das Fenster mit einem Holzbrett zu schließen. Mehrere Anwohner in Rachels, Mulheim, Noteborn und Slakken haben das verletzte Tier danach in ihrem Garten oder auf der Straße gesehen

Diese Aufnahmen eines Anwohners zeigen, wie das Wildschwein in voller Fahrt durch den Ortskern von Noteborn rennt: