Zeitungsbericht: Flämisches Callcenter für Corona-Kontakt-Tracing steht unter Betrugsverdacht

Es gibt starke Hinweise darauf, dass eines der Callcenter, die von den flämischen Behörden für die Nachverfolgung von Hochrisikokontakten von Coronainfizierten (Kontakt-Tracing) eingerichtet wurden, seit fast einem Jahr Leistungen in Rechnung stellt, die nicht stattgefunden haben, berichtete die Zeitung Het Laatste Nieuws am Sonntagabend. Der betrügerisch in Rechnung gestellte Betrag könnte über eine Million Euro betragen. Die flämische Agentur Pflege und Gesundheit hat beschlossen, Klage einzureichen.