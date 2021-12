Ausstellung im Industriemuseum Gent: "Kassa Kassa!" oder wie in Belgien seit 1850 konsumiert wird

Originelle Erinnerung

Aber, der Spaß und die auch positive Erinnerung kommen bei „Kassa Kassa“ nicht zu kurz. Zahlreiche heute als „Vintage“ bezeichnete Konsumgüter und -marken werden durch alte Werbeschilder und (heute leeren) Dosen und Pakete verewigt und Waagen, die früher auf jeder Ladentheke standen, lassen mit aller notwendiger Patina an alte Zeiten denken. Zu einer Konsumausstellung in Belgien gehören natürlich auch die alten Bons und Rabattmarken. Unsere Landsleute gelten heute noch als Weltmeister im Rabattmarken-Ausschneiden…

Vor nicht allzu langer Zeit hielten die ersten sogenannten Supermärkte Einzug auch in unseren Gefilden und daran erinnern alte und heute wohl viel zu kleine Einkaufswagen. Der erste Supermarkt in Belgien war ein Delhaize, der 1957 am Flagey in Brüssel unweit des damaligen Rundfunkzentrums eröffnet wurde. Die Ausstellung zeigt einen der Einkaufswagen, die man damals dort nutzen konnte. Der ist in etwa so klein, wie die Kindereinkaufswagen, die man heute in den Supermärkten findet. Doch schon damals, nur 12 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden die „Einkäufer“ so langsam zu „Konsumenten“.

