Belgien untersucht eine mögliche Rückgabe von Raubkunst an die ehemalige Kolonie Kongo

Seit Anfang Juli 2021 läuft eine Studie, die diesen Sachverhalt aus belgischer Sicht prüfen soll. Diese Studie soll Klarheit darüber verschaffen, welche und wie viele kongolesische Kunst- und Kulturgegenstände in Anmerkung für eine Rückgabe kommen. Potentiell handelt es sich um tausende Stücke, die in den nächsten Jahren den Behörden in der Demokratischen Republik Kongo (RDC) übergeben werden könnten.

Das Meiste davon befindet sich zweifellos im AfricaMuseum in Tervueren bei Brüssel, dass die staatliche Sammlung in Belgien verwaltet und dass die Kolonialgeschichte in allen Aspekten beleuchtet. Hier alleine befinden sich rund 128.000 Objekte aus den früheren belgischen Kolonien, von denen etwa 85 % aus dem Kongo stammen.

Nach ersten Analysen sollen 58 % dieser Gegenstände legal im Besitz des belgischen Staates sein und lediglich 1 %, rund 1.000 Stücke, können quasi direkt zurückgegeben werden, denn sie sind nach heutigem Wissen unter dubiosen, sprich illegalen Umständen nach Belgien gelangt, wie Guido Gryseels, der Direktor des AfricaMuseums angibt. Darunter befinden sich für den Kongo wichtige geschichtliche Gegenstände von höchstem Wert.

