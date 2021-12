Nach Hochwasseralarm in Westflandern: Überschwemmungen in der Westhoek unter Kontrolle

Am Montagmittag war in Alveringem der kommunale Katastrophenplans ausgerufen worden. In der angegliederten Gemeinde Stavele bestand die Gefahr, dass mehrere Häuser in der Krombekestraat überflutet werden könnten. Ein mit Sandsäcken errichteter Damm hielt glücklicherweise stand.

Wie die Feuerwehr bestätigte, begann am Dienstag der Wasserstand langsam zu sinken. Auch in Roesbrügge sank der Wasserstand um 30 cm. Die Feuerwehr konnte in dieser an Poperinge angrenzenden Gemeinde bereits die Wasserpumpen ausschalten. Zwei große Pumpen mit hoher Förderleistung leisteten dort die Hauptarbeit.

Im Weiler Fintele in Lo-Reninge war der Wasserspiegel wieder etwas angestiegen. Mit Sandsäcken und Pumpen konnte die Situation dort jedoch unter Kontrolle gebracht werden.