Region Brüssel-Hauptstadt will dreispurige Autobahn in "Grüne Promenade" verwandeln

Die Region Brüssel-Hauptstadt hat ehrgeizige Pläne: Die stark befahrene dreispurige Autobahn, die Schaarbeek und Neder-Over-Heembeek mit der Autobahn A12 verbindet soll in einen städtischen Boulevard mit viel Platz für Radfahrer und Fußgänger umgebaut werden. Das kündigte die Brüsseler Verkehrsministerin Elke Van den Brandt (flämische Grüne) am Dienstagmorgen in einem Interview im Morgenmagazin "De ochtend" von VRT Radio 1 an.