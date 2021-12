Union bleibt trotz Niederlage Tabellenführer - Cercle Brügge entlässt Trainer Vanderhaeghe

Aufsteiger Union Saint-Gilloise wirbelt die Jupiler Liga bereits seit Wochen um und steht seit geraumer Zeit nach deutlichen Siegen oben in der Tabelle. Doch am vergangenen Wochenende gab es nach Langem noch einmal eine Niederlage zu verdauen, denn gegen OHL hat Union vor eigenem Publikum mit 1:3 verloren. Dennoch haben die Brüsseler so viel Vorsprung, dass sie mit 34 Punkten an der Tabelle bleiben. Ihnen auf den Versen bleiben Club Brügge nach dem 2:3 bei Racing Genk und Antwerp FC nach dem 3:0 gegen KV Ostende.

Mechelen ist nach dem Sieg bei Union mit 26 Punkten Vierter und dahinter steht punktgleich der SC Charleroi, der allerdings am Wochenende mit 1:3 das Nachsehen gegen Rekordmeister RSC Anderlecht hatte. Anderlecht folgt auf Rang 6 mit 25 Punkten. KAA Gent ist 7. mit 24 Punkten.

Die „Buffalos“ besiegten Standard Lüttich mit 3:1. Hinter Gent steht die AS Eupen. Die Ostbelgier treten nach dem 1:1 gegen KV Kortrijk nach anfänglicher Euphorie zum Saisonbeginn und Spitzenplätzen in der Tabelle etwas auf der Stelle. Eupen hat genauso wie Kortrijk 22 Zähler auf dem Punktekonto. Hinter Eupen und Kortrijk folgt Racing Genk (siehe weiter oben) mit 21 Zählern, punktgleich mit STVV Sint-Truiden. Die „Kanarienvögel“ hatten am Wochenende mit 2:0 gegen Aufsteiger RFC Seraing aus Lüttich verloren. Seraing steht mit 19 Punkten auf Platz 14 und muss Standard und OHL mit jeweils 20 Zählern vor sich dulden.