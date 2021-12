Belgiens Krankenhäuser müssen nicht dringende medizinische Eingriffe für 2 Wochen aussetzen

"Die Lage ist prekär"

„Die Lage in den Krankenhäusern ist sehr prekär“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Marcel Van der Auwera, gegenüber VRT NWS am späten Donnerstagabend: „Es wird schwierig, um Corona- oder anderen Patienten das Bett geben zu können, das sie brauchen. In der vergangenen Nacht haben wir Patienten in Aufwachräumen und in Notaufnahmen übernachten lassen.“

Es sei wichtig, dass die Krankenhäuser die Kapazität der aktuellen Krankenhausphase 1B, die erfordert, dass die Hälfte aller IC-Betten Corona-Patienten vorbehalten bleibt, vollständig respektiert werden könne, so Van der Auwera: „Durch Personalmangel kann das derzeit aber nicht erfolgen. Die einzige Möglichkeit ist die, dass Personal z.B. aus der Chirurgie oder aus den Aufwachräumen in Richtung Intensivabteilung transferiert werden.“

„Da dieses Personal in den Intensivstationen tätig wird, können wir die Qualität in den chirurgischen Abteilungen nicht mehr garantieren. Deshalb bitten wir darum, die Aktivitäten dort in den nächsten beiden Wochen auf ein Minimum herunterzuschrauben und dies mit sofortiger Wirkung. Die Situation ist durch den Ausfall von Personal jetzt total anders, als bei den vorherigen Wellen“, so Van der Auwera abschließend.