GLS: Weiterer Kurierdienst nach Kontrolle der Sozialinspektion versiegelt

Die belgische Sozialinspektion hat am Mittwoch nach einer Kontrolle das Vertriebslager des Paketzustelldienstes GLS in Puurs-Sint-Amands (Provinz Antwerpen) versiegelt. Nach Angaben von Arbeitsauditor Gianni Reale wurden dort rund 40 Verstöße gegen das belgische Arbeits- und Sozialrecht festgestellt. Das sind so viele Zuwiderhandlungen, wie bei den kürzlich ebenfalls kontrollierten Kurierdiensten PostNL und DPD zusammen.