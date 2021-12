Kurzfristige Lösung für die UBER-Chauffeure in Brüssel in Vorbereitung

Fast alle Mehrheitsfraktionen in der Region Brüssel-Hauptstadt haben einem Vorschlag zugestimmt, mit dem eine Notverordnung für die Beschäftigung der UBER-Fahrer in Kraft treten kann. Eigentlich ist das Buchen von Fahrten über die UBER-App in Brüssel gerichtlich untersagt worden, doch die betroffenen Chauffeure haben keine Arbeit mehr, bis der noch zu verabschiedende Brüsseler Taxi-Plan vorliegt.