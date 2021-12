Menschenschmuggel und illegale Migration: Belgien und Großbritannien vereinbaren Kooperation

Nicht selten versuchen illegale Einwanderer auf dem Weg nach Großbritannien auch via Belgien den Ärmelkanal zu überqueren. Dieses Thema ist also kein rein französisch-britisches Phänomen.

Jetzt haben die Regierungschefs aus Belgien und Großbritannien beschlossen, ihre entsprechenden Kontrollaktivitäten besser zu koordinieren. Dazu gehört auch der gemeinsame Kampf gegen die Schleuser- und Menschenschmugglerbanden.

Das betrifft vor allem den Austausch von Informationen der Polizei, aber auch eine bessere Überwachung der Häfen. Premier De Croo sagte am Dienstag gegenüber VRT NWS, dass unser Land in den vergangenen Monaten Infrarot-Kameras angeschafft habe, um auch nachts Transitmigranten auf der Nordsee aufspüren zu können, bevor sie entweder in Seenot geraten oder die britischen Inseln erreichen können.

Ab sofort wird die EU-Agentur zum Grenzschutz, Frontex, in den Kampf gegen die illegale Einwanderung zwischen dem europäischen Festland und Großbritannien eingebunden. Ab diesem Mittwoch, 1. Dezember, wird Frontex auch in der Nordsee patrouillieren.