Zum ersten Mal sind in Belgien 5 Millionen Menschen in Arbeit

Die am Anfang der Corona-Pandemie in Belgien verlorenen Arbeitsplätze sind nach den aktuellen Arbeitsmarkt- und Nationalbankzahlen längst wieder gutgemacht. In der ersten Jahreshälfte 2020 verloren knapp 50.000 Arbeitnehmer ihre Jobs, doch seit dem kamen etwa 125.000 neue Jobs hinzu.

Durch die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen im Zuge von Covid-19 seien im Coronajahr 2020 weniger Arbeitsverträge beendet worden, als in anderen europäischen Ländern, stellt der Arbeitsmarkt-Volkswirt Stijn Baert von der Universität Gent (UGent) gegenüber De Tijd fest: „Das erklärt das heutige Wachstum der Beschäftigung mit. Überdies gibt es mehr Jobs im Pflegebereich und bei der Automatisierung.“

Die Regierung habe mehr Budget für Pflege- und Gesundheit freigemacht und viele Unternehmen würden in die Digitalisierung investieren, so Baert.

Wo entstehen die neuen Jobs?

Im Vergleich zum Vorabend der Corona-Pandemie sind in erster Linie neue Arbeitsplätze in der geschäftlichen Dienstleistung hinzugekommen, z.B. in Anwaltskanzleien, in der Buchhaltung, in Beratungsbüros. Aber auch in Forschung und Wissenschaft kamen zahlreiche neue Jobs hinzu und in der allgemeinen Verwaltung.

Im Pflege- und Gesundheitsbereich konnten belgienweit 22.200 zusätzliche Jobs geschaffen und besetzt werden und im Bildungswesen sowie bei den Behörden zusammen rund 61.100 weitere Arbeitsplätze.

Besonders auffallend ist laut De Tijd aber auch, dass im Sektor Kultur, Freizeit sowie in einigen anderen Bereichen ebenfalls neue Stellen hinzukamen, die auch besetzt werden konnten, nämlich rund 7.400. Das mag überraschen, da gerade der Kultur- und Freizeitbereich zu den Bereichen gehören, die durch die Maßnahmen gegen wie Verbreitung des Coronavirus mit am härteten getroffen wurden.

Verlierer…

Die durch Corona auf der Verliererseite stehenden Sektoren sind in erster Linie der Einzelhandel, die Gastronomie und der Bereich Transport und Logistik.

Auffallend ist hier im Allgemeinen, wie De Tijd konstatiert, dass sich der Arbeitsmarkt in Belgien als widerstandsfähiger angesichts Covid-19 erwiesen hat, als die wirtschaftliche Aktivität: Im dritten Quartal 2021 gab es 1,5 % mehr Jobs als vor der Pandemie, während die belgische Wirtschaft im gleichen Zeitraum nur um 0,5 % zulegen konnte.