Corona in Belgien: 800 Patienten auf IC-Stationen - 3. und 4. Omikron-Fall - Qvax wieder freigeschaltet

Die Corona-Statistik steigt in Belgien weiter an, wenn auch seit einigen Tagen etwas langsamer. Aktuell werden 3.736 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, von denen 792 auf Intensivstationen liegen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano angibt. Der R-Wert liegt in Belgien derzeit bei 1,07. Inzwischen ist ein dritter Fall von Omikron in unserem Land bestätigt worden. Am Donnerstag wurde auch wieder die Qvax-Reserveliste für mögliche frühere Impfungen freigeschaltet.