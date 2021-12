Flandern arbeitet an Unterstützungspaket für erneut von Corona betroffene Sektoren

„Wir wollen vermeiden, dass gesunde Unternehmen Probleme bekommen. Wir richten unsere Unterstützung an den, der sie wirklich nötig hat. Wir müssen also genau und selektiv sein, damit wir keine ungesunden Betriebe weiter unterstützen. Und wir müssen zusehen, dass wir Betrug vermeiden“, so Landeswirtschafts- und Arbeitsministerin Hilde Crevits (CD&V - Foto oben).

Die Ministerin denkt dabei an drei mögliche Schritte: Ein wieder Aktivieren der flämischen Schutzmechanismen, Überbrückungskredite und einen neuen Globalisierungsmechanismus.

Letzteres ist ein System für große Unternehmen und Organisationen, die mit schweren Umsatzverlusten zu kämpfen haben: „Dabei handelt es sich um große Eventveranstalter oder um Hotelketten. Denken sie zum Beispiel an Festsäle, die große Investitionen getätigt haben, aber die keine Feste mehr organisieren können.“