In der Westhoek nach dem langen Regen: Kitesurfen im Überflutungsgebiet

In den vergangenen Tagen hatte es in der sogenannten Westhoek, das ist der äußerste Zipfel der Provinz Westflandern im Dreieck Nordseeküste und französische Grenze, lange und anhaltend geregnet. Dabei sind viele Überflutungsbecken und Wasserläufe über die Ufer getreten (Foto). Vom Hochwasser in den Auenlandschaften und den Wiesen sowie dem starken Wind in der Region profitierten zwei Kitesurfer, wie unser Hochkant-Video zeigt.