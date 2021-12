Nächste Corona-Konzertierung in Brüssel am Freitagvormittag

Der Konzertierungsausschuss aus den Regierungen aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien trifft sich schon am Freitagvormittag zu seiner nächsten Sitzung. Es wird erwartet, dass dann zusätzliche Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 beschlossen werden. Wie diese aussehen können, finden Sie in diesem Beitrag.