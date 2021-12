Von der Shortlist gestrichen: Leider baut Volvo keine Batteriefabrik in Flandern

Volvo hatte unlängst noch angekündigt, in absehbarer Zeit nur noch elektrische Autos zu bauen. In Flandern, genauer im Hafen von Gent, betreibt der schwedische Autobauer ein großes Werk, in den PKW montiert werden, von denen einige schon E-Autos sind.

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) witterte Morgenluft und rechnete sich aus, dass die neue Batterie-Fabrik, die Volvo für sein Vorhaben braucht, ebenfalls in Gent oder zumindest irgendwo in seinem Lang gebaut werden könnte.

Noch im Oktober reiste er mit einer hochrangingen Wirtschaftsdelegation nach Schweden (Foto), um Volvo-CEO Håkan Samuelsson davon zu überzeugen, dass Flandern der geeignete Standort für das Batteriewerk sei.

Doch letztendlich hatte sich diese diplomatische Mission nicht gelohnt, denn am Donnerstag wurde deutlich, dass Volvo Flandern von seiner Shortlist von 4 Standorten gestrichen hatte.

Damit geht Flandern leer aus und muss auf eine Millioneninvestierung von Volvo und des schwedischen Batterie-Herstellers Northvolt verzichten. Volvo ist einer der wichtigsten industriellen Arbeitgeber in Flandern und beschäftigt hier alleine im PKW-Werk rund 7.000 Mitarbeiter. Pro Jahr laufen in Gent rund 200.000 Volvo-Neuwagen vom Band.