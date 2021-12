Das hat der Konzertierungsausschuss beschlossen: 3 Wochen Weihnachtsferien und Maske ab 6

Die Sitzung der belgischen Regierung und der Länderregierungen, die um 9 Uhr begann und mehr als fünf Stunden dauerte, fand nur eine Woche nach der letzten Sitzung des Konzertierungsausschusses statt. Angesichts der Schwere der vierten Welle und der Situation auf den Intensivstationen des Landes bestand jedoch ein breiter Konsens darüber, dass zusätzliche Corona-Schutzmaßnahmen erforderlich waren.

Wie diese Maßnahmen aussehen sollten, war jedoch Gegenstand langwieriger Diskussionen. Der Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (flämischer Sozialist) wollte, dass die Grundschulen sofort für zwei Wochen geschlossen werden. Die Bildungsminister Flanderns, Walloniens und Ostbelgiens lehnten dies jedoch vehement ab. Vandenbroucke reagierte enttäuscht auf den Kompromiss.

Am Ende einigte man sich darauf, dass die Grundschulen und Kindergärten nicht geschlossen werden. Stattdessen wurde beschlossen, dass die Weihnachtsferien, die eigentlich an Heiligabend beginnen sollten, eine Woche früher beginnen werden. Die Kinder der Grundschulen werden nun am Freitagabend, dem 17. Dezember, in die Ferien gehen und am Montag, dem 10. Januar, morgens in die Schule zurückkehren.

Flanderns Bildungsminister Weyts (N-VA) findet die Maskenplicht ab 6 keine gute Entscheidung, ist aber zufrieden, dass die Schulen vorerst geöffnet bleiben.