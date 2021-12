Flandern will seine schönsten Frittenbuden unter Denkmalschutz stellen

Der flämische Minister für das Kulturerbe, Matthias Diependaele (N-VA, flämische Nationalisten), kündigte am Donnerstag seine Absicht an, einige der schönsten Frittenbuden Flanderns unter Denkmalschutz stellen zu wollen. Seine Behörde habe eine Untersuchung eingeleitet, um die schützenswertesten Frittenbuden (oder "Frietkoten", wie sie hierzulande genannt werden) in Flandern aufzulisten, sagte Diependaele anlässlich der "Woche der Pommes frites", die vom 29. November bis zum 5. Dezember stattfindet.