Sportjournalisten ehren Marathonläufer Bashir Abdi und Rollstuhlsportler Peter Genyn

Für Bashir Abdi war 2021 ein grandioses Jahr. Der Marathonläufer holte Bronze bei den Olympischen Spielen und brach im Oktober den Europarekord beim Rotterdam-Marathon, den er auch gewann.

Damit überzeugte er den flämischen Sportjournalistenverband. Abdi erhielt auch die nationale Trophäe für sportliche Verdienste.

Der Vlaamse Reus belohnt nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch die Geschichte hinter dem Athleten. "Diese Trophäe ist so schwer, dass ich einen speziellen Schrank dafür kaufen muss", lacht Bashir Abdi glücklich. Abdi ist eine Inspiration für Tausende von Belgiern. "Ich kam als Flüchtling in dieses Land und habe meinen Weg in dieser Gesellschaft durch den Sport gefunden. Ich hoffe, dass ich ein guter Botschafter für alle Flüchtlinge sein kann."

Auch Peter Genyn war überglücklich. "Ich denke, es ist brillant. Es ist einzigartig, dass zwei flämische Riesen ausgezeichnet werden, das macht es noch spezieller. Ich habe bei den Spielen unter sehr schwierigen Bedingungen Gold und Silber gewonnen, ich bin sehr zufrieden mit meinem Jahr. Es ist eine große Ehre, hier gemeinsam mit Bashir Abdi stehen zu dürfen".