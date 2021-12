Studenten der KUL bieten freiwillig Kinderbetreuung für die Kinder des Gesundheitspersonals an

Der Rektor der KUL, Luc Sels, erklärte gegenüber VRT NWS: "Die Ärzte des Gasthuisberg-Krankenhauses brauchen dringend eine häusliche Kinderbetreuung für ihre Kinder. Wir beobachten, dass immer mehr Krankenschwestern und junge Ärzte Probleme mit der Kinderbetreuung haben, weil die Schulen schließen und sie trotzdem arbeiten müssen. Deshalb haben wir Studierende aufgerufen, uns zu sagen, ob sie einen Teil ihrer Zeit für die Kinderbetreuung opfern können. An nur einem Tag haben sich 70 Freiwillige gemeldet".

Rektor Sels fügte hinzu, er sei zuversichtlich, dass sich bis zum Ende der Woche mindestens 100 Studierende freiwillig melden werden.

Die Studierenden können sich für einige Stunden, einen Tag oder mehrere Tage engagieren. Um die Zahl der neuen Kontakte so gering wie möglich zu halten, wird jedem Haushalt ein freiwilliger studentischer Helfer zugewiesen. Die Freiwilligen müssen in guter gesundheitlicher Verfassung sein und dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen. Studierende, die aufgrund einer Grunderkrankung ein geschwächtes Immunsystem haben, werden nicht als Freiwillige akzeptiert.

Die Studenten erhalten keinen Zuschuss zu den (Reise-)Kosten. Freiwilligen, die nicht in oder in der Nähe von Leuven wohnen, wird empfohlen, sich als freiwillige Kinderbetreuer bei Initiativen in der Nähe ihres Wohnorts anzumelden.