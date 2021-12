Ausstellung im Plantin-Moretus-Museum: "Kommt ein Italiener in die Niederlande"

Im Plantin-Moretus-Museum in Antwerpen ist eine außergewöhnliche Ausstellung eröffnet worden. „Kommt ein Italiener in die Niederlande“ nimmt die Besucher mit in die Mitte des 16. Jahrhunderts, eine Zeit, in der der italienische Geschäftsmann Lodovico Giucciadini ein Buch über sein Leben in den damaligen Niederlanden schreibt, genauer über sein Leben in Antwerpen.