Corona in Belgien: Ist die Schwelle der 4. Welle erreicht? – Viele Booster-Impfungen

Die Corona-Statistik steigt in Belgien weiter an, wenn auch seit einigen Tagen etwas langsamer. Aktuell steigen die Ansteckungs- und Hospitalisierungszahlen auch nicht mehr wesentlich. Derzeit werden rund 3.600 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, von denen knapp 800 auf Intensivstationen liegen, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano angibt. Der R-Wert liegt in Belgien derzeit bei 1.