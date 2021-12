Flandern will bis Mitte 2024 49 Ultra-Schnelllader für Elektroautos installieren

Konkret handelt es sich dabei um 8 Standorte in der Provinz Antwerpen, um 7 in Limburg, um jeweils 13 in Ostflandern und Flämisch-Brabant sowie um 8 in Westflandern. Vorgesehene Locations sind z.B. Carpool-Parkings, Park & Ride-Zonen, Gewerbe- und Dienstleistungszonen und ähnliches.

„Parkplätze entlang von großen und vielbefahrenen Verkehrsachsen sind wichtige und strategisch gelegene Standorte, um unsere Ladeinfrastruktur auszuweiten. Damit sorgen wir, dass entlang der Verkehrsachsen alle 25 Kilometer Ladeinfrastruktur angeboten wird“, so die Ministerin in ihrer Mitteilung. Die Landesregierung wird dies mit 5,4 Mio. € finanzieren.

Der Ausbau der Elektromobilität in Flandern ist Teil des Klimaplans, denn mit quasi emissionslosen Fahrzeugen kann viel Schadstoffausstoß vermieden werden. Doch, so die Ministerin, „ist dazu ein beschleunigter Ausbau der Ladeinfrastruktur notwendig.“

Solche Anlagen sorgen bei den Fahrern von E-Autos für Vertrauen und die Tatsache, dass diese ihre Fahrzeuge immer in der Nähe aufladen können, helfe dabei, auch andere Verkehrsteilnehmer neugierig zu machen: „Damit stimulieren wir den Übergang zu den „Null-Emissions-Autos“.