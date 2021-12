In der Abtei der Klosterschwestern von Brecht gab es noch keinen einzigen Corona-Fall

Schwester Sabine sagte gegenüber dem VRT-Sender Radio 2/Antwerpen zur Tatsache, dass es hier noch keinen Corona-Fall gab: „Auf Holz klopfen, aber vorläufig haben wir keine einzige Ansteckung mitgemacht. Wir leben wirklich streng und strikt nach den Regeln.“ In der Trappisten-Abtei von Brecht leben etwa 30 Klosterschwester in Gemeinschaft zusammen: „Wir sind alle zweimal geimpft und die meisten der älteren Schwestern sind angesichts ihres hohen Alters auch schon dreimal.“

Und doch ist das Leben hier durch Corona anders als sonst, so Schwester Sabine: „Unsere Gästeräume sind noch immer geöffnet, auch wenn dies noch eingeschränkter als in der Gastronomie ist. Unsere weiblichen Gäste durften früher mit uns in den Chor kommen, um zu beten. Jetzt dürfen sie nur noch mit in die Kirche kommen, doch sie müssen Abstand zu uns halten.“