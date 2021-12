Schon wieder kracht es in Deurne vor einem Wohnhaus

Der Vorfall ereignete sich in der Dascottelei in Deurne. Nach Angaben der Lokalpolizei haben der oder die Täter möglicherweise einen schweren Feuerwerkskörper auf das Wohnhaus abgefeuert.

Die Spurensicherung der Kripo und der Kampfmittelräumdienst der Armee, DOVO, schickten Fahrleute, die die Ermittlungen aufnahmen.

In den vergangenen Wochen registrierte die Polizei gleich mehrere dieser Vorfälle in Deurne - zuletzt erst am 26. November, ebenfalls ein Freitag (wir berichteten). Jedes Mal werden Zusammenhänge mit der Banden- und Drogenkriminalität in Antwerpen vermutet.