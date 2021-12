Bart Swings holt die Goldmedaille beim Massenstart in Salt Lake City

Die Goldmedaille von Salt Lake City zeigt auch, dass Bart Swings auf die Olympischen Winterspiele in Peking bestens vorbereitet ist. In Salt Lake City, eine schnelle Piste, lief der Massenstart über 16 Runden (eine Art Eisschnelllauf-Mini-Marathon).

In den ersten 8 Runden versuchten sich gleich mehrere Eisschnellläufer an Angriffen, doch niemand kam wirklich weg. Doch dann schaltet Bart Swings einen Gang höher. Ihm können nur der Däne Thorup und der Russe Zacharov folgen. Dahinter wurde gezögert, bis es zu spät war.

In der Schlussphase erwies sich der Belgier als stärker als seine beiden Mitstreiter und schon weit vor dem Ziel ist klar, dass er Gold gewinnt…. Und, er übernimmt die Führung im Massenstart-Weltcup.

Bart Swings ist in Salt Lake City deutlich in Form, denn schon am Samstag verbesserte er seinen eigenen belgischen Rekord auf den 5.000 Metern mit 6‘08“76. Damit war er 3 Sekunden schneller als 2017 und er wurde Gesamt-Vierter. Die Vorbereitungen auf die Olympischen Winterspiele laufen also bestens für Bart Swings.