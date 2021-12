Brüssel: Demonstration gegen die Coronapolitik und "für die Freiheit" - Polizei muss eingreifen

Das die Feuerwehrleute mit dabei sind (Video oben), hatte viele Beobachter überrascht. Sie seien dabei, so einige Kommentare, "um die Teilnehmer gegen die Polizei zu schützen…"Die Demonstranten sind aus verschiedenen Gründen mit dabei. Einige sind gegen alle Maßnahmen, andere nur gegen einzelne Punkte, wie z.B. die Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren. Auch das Covid Safe Ticket ist hier umstritten, das man für bestimmte Dinge im täglichen Leben braucht.

Auch diese Veranstaltung lief wieder aus den Ruder. Kurz nach dem Abschluss der Demonstration am Jubelpark mischten Krawallmacher die Demonstration auf und die Polizei musste mit Wasserwerfern vorgehen (Video unten). Die Krawallmacher griffen Absperrungen der Polizei am Schumanplatz an und bewarfen die Beamten mit Gegenständen, Böllern und Feuerwerkskörpern.

Demonstranten am Funkhaus der öffentlich-rechtlichen Medien

Am Ende gab es einiges an Sachschaden, 20 Festnahmen und 6 Verletzte, die in ein Krankenhaus gebracht werden mussten: 4 Demonstranten und 2 Polizisten. Danach zogen etwa 70 Demonstranten vor das Funkhaus von RTBF und VRT am Reyers. Dort postierten sie sich vor dem Eingang unserer frankophonen Kollegen der RTBF und verlangten, in eine Sendung zu kommen.

"Die Medien manupulieren die Bevölkerung und lügen ihr etwas vor", so der Vorwurf und man habe eigene "Experten", die ihre Version der Dinge ebenfalls weitergeben wollen. Unter diesen Demonstranten waren auch Beschäftigte aus dem Pflegesektor, die gegen die dort bald verordnete Impfpflicht protestierten, denn sie würden von ihrer Arbeit freigestellt, wenn sie sich nicht impfen lassen würden, so die Kritik.