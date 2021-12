Corona in Belgien: Zu wenig Masken für Kinder - 9 Omikron-Fälle bekannt

Zu wenig Masken für Kinder und zu wenig CO2-Messgeräte?

Die Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren in Schulen und überall dort, wo Masken getragen werden müssen, sorgt für ein Lieferproblem. Hersteller und Vertriebsunternehmen, die solche Masken in Kindergröße im Angebot haben, können der rasch in die Höhe schießenden Nachfrage bisher noch nicht entsprechen. Es kann also durchaus in den kommenden Tagen zu einem empfindlichen Nachschubproblem in dieser Hinsicht kommen.

Dieses Problem wird auch die CO2-Messgeräte treffen, denn ab der kommenden Woche sind diese Umluftmesser in allen Schulklassen in Belgien verpflichtet. Hier werden die Lieferanten und Anbieter auf eine weltweite akute Nachfrage stoßen und ob sich alle Schulen in Belgien bis zum Ende des Wochenendes mit solchen Geräten eindecken können, ist die große Frage.