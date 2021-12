Der belgische Mikrobiologe Herman Goossens ist durch Omikron verunsichert

Herman Goossens sagte am Sonntag in der VRT-Magazinsendung „De zevende dag“ („Der siebte Tag“), dass er nicht wirklich beruhigt sei. Er nennt die Situation in dieser neuen Phase der Pandemie, die Omikron einleitet, „verwirrender, unsicherer und schwieriger als vor einem Jahr.“

Goossens sieht aktuell drei Parameter, die eine Rolle bei der Einschätzung von Omikron eine Rolle spielen: „Zuerst die Ansteckung. Und die liegt höher als bei der Deltavariante. Zum Zweiten: Wie krank macht sie und wie tödlich ist sie? Eine Variante, die 50 % ansteckender ist, ist gefährlicher als eine Variante, die 50 % tödlicher ist.“