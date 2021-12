Deutsche Krankenhäuser halten 20 Intensivbetten für Coronapatienten aus Belgien frei

Dass das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen Intensivbetten für Coronapatienten aus Belgien bereithält, bedeutet nicht, dass es jetzt zu einem Zustrom an solchen Patienten aus unserem Land in Deutschland kommen wird, so Dr. Van Aken: „Wenn diese 20 Betten belegt sind, dann muss erneut diskutiert werden.“

Die Coronalage in Deutschland ist ebenfalls ernst, doch so der flämische Arzt in Münster: „Im Gegensatz zu Belgien und den Niederlanden, glaube ich, stehen wir noch relativ gut da.“

In Deutschland ist die Zahl an Intensivbetten sehr hoch. Sie liegt dort bei etwa 34 IC-Betten pro 100.000 Einwohner. Damit steht Deutschland doppelt so gut da, wie Belgien. Hier liegt die Zahl bei zwischen 17 und 18 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner. In den Niederlanden ist dieses Verhältnis gegenüber unserem Land noch schlechter.

Auch in der Vergangenheit wurden bereits belgische Coronapatienten in deutsche Kliniken verlegt. Das war z.B. zu Begin der Pandemie im Frühjahr und im Sommer 2020 der Fall.