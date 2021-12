Sol LeWitt-Ausstellung im Jüdischen Museum in Brüssel: Kunststudenten fertigen Wandbilder

Eine der Studierenden, die dabei mitgearbeitet haben, ist Charlotte Perin (23). Sie ist im 3. Jahr für ihren Bachelor an der LUCA School of Arts in Brüssel. Zu der Arbeit sagte sie gegenüber VRT NWS: „Das war eine sehr präzise Arbeit, man musste sehr vorsichtig sein.“ Perin malte und zeichnete 14 Tage lang mit Bleistiften der Größe 6H an „Wall Drawing #138“ (Foto oben), ein Werk, dass vor 50 Jahren schon einmal an einer Wand in einer Brüsseler Galerie entstanden ist…

„Ich wurde dabei auch schwindlig. Die Mauer ist nicht zu 100 % quadratisch. Wir mussten zuerst ein Zentrum festlegen, Fäden spannen, sie wieder wegholen und erneut spannen, Punkte setzen… Sehr viel Wiederholung, so Charlotte Perin. Die junge Künstlerin arbeitet aber auch am Wandbild „Wall Drawing #780“ mit (Foto unten). Hier musste beim Auftragen der Farben unbedingt den Vorschriften von Sol LeWitt entsprochen werden, um die etwas dumpfen Farben zu realisieren: „Ein Rot auf grau hat nicht das gleiche Ergebnis wie grau auf rot…“

