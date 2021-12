Alle Seeleute können in belgischen Häfen auf Wunsch  Booster-Impfung erhalten

Seit diesem Montag läuft in Belgien eine Kampagne zur Auffrischungsimpfung von Seeleuten gegen das Coronavirus. Der Minister für die Nordsee, Vincent Van Quickenborne (Foto, Mitte), hat zusammen mit dem Königlichen Verband der belgischen Reeder und der Generaldirektion des Bundesamtes Mobilität und Transport einen entsprechenden Plan ausgearbeitet. Im Rahmen dieses Plans können belgische und ausländische Seeleute, die in einem Hafen unseres Landes anlegen, eine Booster-Impfung erhalten. Dazu können sie sich in anerkannte medizinische Zentren in Antwerpen und Zeebrugge begeben.