Querdenker? Deutschsprachiger Europaabgeordneter Belgiens Opfer eines Brandanschlags auf sein Haus

Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, bezeichnete den Vorfall am Montag als "feigen Angriff".

Neben der Brandbombe wurde das Haus von Arimont von Unbekannten auch mit einer Hassbotschaft beschmiert. Es wird vermutet, dass der Anschlag mit den Äußerungen des Abgeordneten zusammenhängt, der sich für eine Impfung gegen das Coronavirus ausspricht. Herr Arimont hat bei den Justizbehörden Anzeige erstattet.

In einer am Montag auf der Social-Media-Plattform Twitter veröffentlichten Erklärung schrieb der Präsident des Europäischen Parlaments: "Wir werden diese Form des Hasses niemals akzeptieren. In einer Demokratie müssen Meinungsverschiedenheiten mit Worten und nicht mit Gewalt beigelegt werden. Die Verantwortlichen sollten vor Gericht gestellt werden".

