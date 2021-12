Die Corona-Zahlen scheinen weiter zu sinken: "Die Epidemie stagniert"

Der Virologe Marc Van Ranst meint, die Epidemie stagniere. "Wir haben ein Plateau erreicht, zugegebenermaßen ein ziemlich hohes. Jetzt müssen wir abwarten, ob und wie schnell die Zahlen zurückgehen. Diese Geschwindigkeit ist schwer vorherzusagen. Wir wissen, dass es oft schneller bergauf als bergab geht. Das kann also einige Zeit dauern. Es ist völlig undenkbar, die Kurve noch vor Weihnachten und Neujahr nach unten zu bekommen."

Der Virologe Steven Van Gucht spricht von "einem vorsichtig hoffnungsvollen Signal, dem Beginn eines möglichen Rückgangs". Wir werden in den nächsten Tagen sehen müssen, ob wir runtergehen oder auf diesem (hohen) Plateau bleiben. Es ist also unter Vorbehalt". Ab morgen wird Sciensano wieder vollständige Daten in einem neuen Bericht veröffentlichen.