Gewerkschaftsdemo in Brüssel führt zu Behinderung im öffentlichen Nahverkehr

Die öffentlichen Verkehrsnetze in Flandern, Brüssel und Wallonien sind am Montag aufgrund einer für den Vormittag organisierten Demonstration in der Hauptstadt gestört. Die sozialistische und christliche Gewerkschaft demonstrieren ab 10.30 Uhr am Nordbahnhof in einer gemeinsamen Front für mehr Kaufkraft sowie die Verteidigung der Gewerkschaftsrechte. Die öffentlichen Verkehrsbetriebe De Lijn, Tec und Mivb/Stib sind davon betroffen, da ein Teil der Fahrer an der Demonstration teilnehmen will.