Nach Zwischenfällen am Wochenende: Pro League verbietet Auswärtsfans bis zum Ende des Jahres

Nach zwei schwerwiegenden Verfehlungen von Fußballfans am Wochenende hat der belgische Profifußballverband, die Pro League, angekündigt, dass Fans bis Ende des Jahres nicht mehr zu Auswärtsspielen kommen dürfen. Diese Maßnahmen wurden ergriffen, obwohl an beiden Vorfällen am Wochenende Fans der Heimmannschaft beteiligt waren.