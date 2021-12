Omikron-Variante wahrscheinlich schon länger in Belgien als bisher gedacht

Die flämische Gesundheitsbehörde (Agentschap Zorg en Gezondheid) bestätigt, dass es in dieser Schule zu mehreren Ansteckungen gekommen ist. Die Variante hätte diese Schule erreicht, nachdem sich ein Mitglied der belgischen Wasserballmannschaft Mitte November in der Stadt Brno in der Tschechischen Republik infiziert hatte.

Der Virologe Emmanuel André hatte bereits am Freitag davon gesprochen, dass es sich hierbei um einen Cluster der bekannten Omikron-Variante handelt. "Wir können diesen Cluster von Infektionen mit einer Gruppe in der Tschechischen Republik in Verbindung bringen", bestätigte Ria Vandenreyt von der flämischen Gesundheitsbehörde.

Dies deutet darauf hin, dass sich die Omikron-Variante daher wahrscheinlich früher als ursprünglich angenommen in Belgien ausbreitete.