Opwijk: Maske ab dem 6. Lebensjahr Pflicht. "Letztes Schuljahr überhaupt keine Corona-Infektion"

Ab heute müssen Schüler ab dem 6. Lebensjahr in der Schule einen Mundschutz tragen. Dies ist eine Maßnahme, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Darüber wird viel diskutiert, aber in der Grundschule ‚De Leertrommel‘ in Opwijk (Provinz Flämisch Brabant) wurde diese Regel bereits letztes Jahr eingeführt, und die Resonanz war dort recht gut.