Tausende Gewerkschaftler demonstrieren in Brüssel für höhere Löhne und mehr Kaufkraft

Mehrere tausend Mitglieder der christlichen und sozialistischen Gewerkschaften versammelten sich am Vormittag in Brüssel zu einer Kundgebung. Sie gehen gegen die so genannte Lohnnorm auf die Straße, die es gesetzlich nicht ermöglicht, während Tarifverhandlungen Lohnerhöhungen (nach Indexierung) über 0,4 % zu vereinbaren. Die Demonstranten protestieren auch gegen die "Beschneidung der Gewerkschaftsfreiheiten" nach der Verurteilung einiger Gewerkschaftsmitglieder.