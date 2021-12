Atomausstieg: Belgiens Premier will sich mit AKW-Betreiber Engie absprechen

Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) will sich in Sachen Atomausstieg mit dem Betreiber der belgischen Kernkraftwerke, Engie, absprechen. De Croo hat zwei Fragen: Kann das von Flandern abgelehnte Gaskraftwerk von Vilvoorde doch noch gebaut werden und können die beiden jüngsten Kernreaktoren des Landes doch noch über 2025 hinaus am Netz bleiben?