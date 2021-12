Corona in Belgien: Die Zahl der bestätigten Ansteckungen und der Krankenhausaufnahmen sinkt leicht

In der Corona-Statistik zeigt sich in Belgien seit einigen Tagen eine leichte Trendwende. Aktuell sinken die Ansteckungs- und Hospitalisierungszahlen - wenn auch nur sehr leicht. Derzeit werden rund 300 Corona-Patienten pro Tag hospitalisiert, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano angibt. Der R-Wert liegt in Belgien bei 0,96. Ist die 4. Welle in unserem Land gebrochen?