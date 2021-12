Demonstration in Brüssel: Pflegepersonal protestiert gegen die Impfpflicht im Gesundheitssektor

Die Demonstranten zogen zunächst zu den Hauptquartieren der frankophonen Liberalen (MR) und Sozialisten (PS), um sich danach zum Kabinett von Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke von den flämischen Sozialisten Vooruit zu begeben. Auch dieses Mal sind wieder Feuerwehrleute mit von der Partie, denn müssen sich im Prinzip gegen Corona impfen lassen. Das liegt daran, dass auch Feuerwehrleute Krankenwagen fahren und deshalb fallen sie unter die geplante Impfpflicht für das Pflegepersonal in Belgien.

Da so viele Pflegemitarbeiter aus der Wallonie und aus Brüssel an der Demonstration teilnehmen, musste in einigen Krankenhäusern Personal zwangsverpflichtet werden. In einigen Krankenhäusern und Kliniken bzw. Krankenhausstationen wird die Dienst- und Pflegeleistung denn auch mit Minimalbesetzung durchgeführt. Dies ist neben Brüssel u.a. in einigen Kliniken in Lüttich und in Verviers (Prov. Lüttich) und in Mons in der Provinz Hennegau der Fall.

Doch hier wird nicht nur gegen die Impfpflicht und gegen die Sanktionen bei einer Impf-Verweigerung (Freistellung ohne Bezahlung, mögliche Entlassung) protestiert, sondern auch gegen die immer schlechter werdenden Arbeitsumstände in den Gesundheitseinrichtungen, in denen sich die Lage seit der Corona-Pandemie weiter verschlechtert, so einige Demonstranten. Die flämischen Gewerkschaften, die hier nicht vertreten waren, unterstützen diese Demonstration und deren Gründe ausdrücklich.