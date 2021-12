"Der Flämische Energielieferant" meldet Konkurs an: Tausende Kunden und auch eine Provinz betroffen

„Der Flämische Energielieferant“, ein eher kleiner Mitspieler am Strom- und Gasmarkt in Belgien, musste Konkurs anmelden. Die aktuelle Preisentwicklung an den internationalen Märkten habe man so nicht erwartet, so die Stellungnahme von CEO Stijn Lenaerts. .Betroffen sind rund 70.000 Kunden und die Provinz Ostflandern, die Energie über sogenannte „Gruppenankäufe“ beim „Flämischen Energielieferanten“ getätigt hatte.