Weiter keine starke Nachtflug-Lärmbelästigung am Flughafen von Ostende

Der Staatsrat hat in einem neuen Urteil zum zweiten Mal einen ministeriellen Beschluss ausgesetzt, nach dem die Nachtflug-Bestimmungen am Flughafen von Ostende aufgeweicht werden sollen. Damit wird es am Regionalflughafen Ostende-Brügge keine zusätzlichen Nachtflüge im Cargo-Bereich geben.