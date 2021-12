"Wir sind kaputt" - Das Pflegepersonal eines Kinderkrankenhauses in Laken streikt

Audrey Van Caster sagte weiter, die Coronakrise habe seit inzwischen zwei Jahren dafür gesorgt hat, dass die Lage unhaltbar geworden sei. Deshalb läutet das Pflegepersonal dieses Kinderkrankenhauses auch die Alarmglocke, in dem die Arbeit niedergelegt. Aber, es werde eine Minimalbesetzung vor Ort sein.

Die Pflegerinnen und Pfleger des Krankenhauses haben der Direktion eine Email geschickt, in der sie mitgeteilt haben, dass an diesem Dienstag so gut wie niemand arbeiten kommt: „Das ist in der Geschichte dieses Krankenhauses noch nie passiert. Aber uns wird schon so lange versprochen, dass wir besser bezahlt werden, doch wir haben davon noch nichts gesehen.“

Es müsse mehr Gelt in das Gesundheitssystem investiert werden, damit die Patienten besser behandelt werden können, so Audrey Van Caster: „Und wir selbst auch. Wer will denn jetzt noch im Pflegebereich arbeiten kommen? Wir arbeiten jedes zweite Wochenende und in vier Schichten und nachts. Aber, wir sind unterbezahlt.“