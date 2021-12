Yellow Tigers: Volleyball-Coach soll seine Sportlerinnen emotional erniedrigt haben

Eine aktuelle Spielerin tritt zurück

Während sich einige der aktuellen Yellow Tigers nicht in der Kritik am Stil ihres Trainers wiederfinden können, teilte Ilka Van de Vyver (28 - Foto unten) per Tweet mit, dass sie aufhört. Die Kapitänin der belgischen Volleyball-Nationalmannschaft kündigte ihren Abschied nach den Enthüllungen über Gert Vande Broek an.

Gegenüber Sporza sagte Van de Vyver: „Ich habe in zwei verschiedenen Generationen der Yellow Tigers in der Mannschaft gespielt. Nach dem vergangenen Sommer habe ich beschlossen, um aufzuhören. Es wurde mit zu viel. Ich war eigentlich leer. Emotionell und mental kann ich es nicht mehr leisten – nicht für mich selbst und nicht für die Gruppe. Ich spreche dabei über die Atmosphäre neben dem Spielfeld. Die ist nicht negativ aber auch nicht komfortabel. Und ich denke, dass man in seiner Komfortzone sitzen muss, um das Beste von sich selbst zu geben.“

Ilka Van de Vijver hat genug von der Stimmung beim Essen, bei den Meetings vor und nach den Spielen sowie in den Besprechungen: „Das passiert alles auf eine bestimmte Art und Weise, hinter der ich nicht länger stehe. Das tut mir nicht gut. Es ist eher eine Aufopferung als ein Genuss, um für die Nationalmannschaft zu spielen. Es reicht mit jetzt, dass ich mich dadurch nur noch traurig finde. Für mich ist da kein positiver Vibe mehr…“ Doch auf dem Spielfeld sei die Stimmung gut, so Van de Vijver: „Die Spielerinnen wollen kämpfen, doch neben dem Feld ist es für mich nicht optimal. Ich fühle mich da nicht mehr gut. Ich brauche das nicht mehr…“

