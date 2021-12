AKW-Betreiber Engie: "Kernreaktoren länger offen lassen ist unmöglich"

Zudem würden das juristische Verfahren und die Realisierung der dazu notwendigen Investitionen ebenfalls Zeit brauchen: „Unsere Erfahrung mit gleichartigen Projekten lehrt uns, dass dieser Termin (von 5 Jahren (Red.)) nicht zu verkürzen ist. Unter diesen Umständen scheint es uns darum unmöglich, um die Verlängerung der beiden Kernreaktoren bis 2025 zu realisieren.“

Alternativen: Gaskraftwerke oder Mini-Kernkraftwerke?

Engie unterstreicht ebenfalls mit Nachdruck, sich an der Energiewende in Belgien beteiligen zu wollen. Das Unternehmen gibt an, in nachhaltige Energiegewinnung investieren zu wollen. Engie will auch Teil des Fördermechanismus für Kapazitätsvergütungen (CRM) in Belgien bleiben. Im Rahmen dieses Mechanismus bekam Engie Zuschüsse von der föderalen Ebene für den Bau von Gaskraftwerken im wallonischen Awirs und eben in Vilvoorde in Flandern.