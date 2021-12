Hohe Inflation, höhere Einkommen: Der Schwellenindex wird zum zweiten Mal in 5 Monaten überschritten

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass Löhne und Gehälter sowie die Sozialleistungen möglicherweise ein zweites Mal in Belgien in nur 5 in Monaten angehoben werden. Das liegt an der anhaltend hohen Inflation und am Überschreiten des sogenannten Schwellenindexes. Die Unternehmerverbände sind beunruhigt und fordern Gespräche mit den Sozialpartnern.