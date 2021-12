Mit 4:1 bei PSG verloren: Club Brügge verlässt die europäische Fußball-Bühne

Die kalte Dusche kam bereits quasi vor dem Warmlaufen im Parc des Princes in Paris. Kylian Mbappé knallte Brügge mit seinen zwei frühen Toren in der 2. und in der 3. Minute regelrecht weg. Und als Lionel Messi in der 38. Minute das 3:0 erzielte, waren die Gäste aus Brüssel ausgezählt.

Da half auch der Ehrentreffer von Mats Rits in der 68. Spielminute nicht mehr. Zu allem Überfluss kassierte der Club eine Viertelstunde vor dem Abpfiff noch einen Elfmeter, als Van der Brembt Messi im Strafraum behinderte. Der Gefoulte setzte den Strafstoß selbst um.

Kein europäischer Fußball im nächsten Jahr

Brügge gab sich redliche Mühen, das Unmögliche zu erreichen, nämlich zumindest ein Weiterkommen in der Europa League, doch PSG war in allen Belangen überlegen. Zeitweise gewannen die Zuschauer den Eindruck, als würde PSG mit angezogener Handbremse spielen. Unter anderem legten sich Di Maria und Wijnaldum nicht wirklich ins Zeug, ihre Torchancen auch wirklich umzusetzen…

Damit ist Brügge also europäisch ausgezählt, was nach den anfänglichen Erfolgen gegen PSG und RB Leipzig mit 4 von 6 damals möglichen Punkten eigentlich schade ist. Aber, der Club ist in der Gruppe A Letzter und darf auch nicht in der Europa League weitermachen.